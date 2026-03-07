津田寛治（60）が7日、東京・新宿K’s cinema（ケイズシネマ）で行われた主演映画「津田寛治に撮休はない」（萱野孝幸監督、28日公開）第2弾先行上映舞台あいさつにサプライズで登壇した。全登壇者8人が、自身の写真が真ん中にプリントされたTシャツを着用。さらに客席には、上映前に配布された「津田寛治お面」を着け、席を埋め尽くした84人の観客がおり「こんなTシャツ、人生で作ってもらえるとは思っていなかった。皆さんがお手