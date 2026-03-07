侍ジャパンの岡本和真内野手（２９＝ブルージェイズ）が?宿命の一戦?となるＷＢＣ１次ラウンド日本―韓国戦（東京ドーム）に「５番・三塁」で先発出場。その一方で韓国の試合中継番組で「ＴＷＩＣＥのファン」と紹介され、話題となっている。きっかけは前日６日の日本―台湾戦。韓国テレビ局が中継では、岡本が第１打席に入ると実況が「とてつもないＫ−ＰＯＰファンとしても知られています」「韓国のガールズグループであるＴ