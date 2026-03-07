【その他の画像・動画等を元記事で観る】『クジマ歌えば家ほろろ』は紺野アキラによる漫画作品で、小学館の月刊漫画雑誌「ゲッサン」にて2021年10月号から2024年5月号まで連載。謎の生き物「クジマ」が若干ぴりついた空気が流れる鴻田家に居候し、新しい風を吹き込むホームコメディー。クジマの存在によって徐々に家族の関係性が変化していく様子が、シュールかつ心温まる展開で描かれ、高い評価を獲得。「次にくるマンガ大賞 2022