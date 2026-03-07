◆米女子プロゴルフツアーブルーベイＬＰＧＡ第３日（７日、中国・海南島・ブルーベイＧＣ＝６７１２ヤード、パー７２）昨年覇者の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が１イーグル、４バーディー、１ボギーの６７と伸ばし、通算８アンダーで首位と４打差の４位に浮上した。７１で回った原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）、７６の古江彩佳（富士通）が通算３アンダーの１６位に並んだ。渋野日向子