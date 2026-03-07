◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）５回まで両軍合わせて１２安打１０得点、５本塁打の乱打戦となり、ＳＮＳでファンが盛り上がりを見せている初回、先攻の韓国に３点を奪われると、侍ジャパンは裏の攻撃で鈴木誠也が右翼スタンドへ２ランを放って反撃した。２―３の３回には１死から大谷が豪快な同点ソロを放つと、２死では鈴木が左中間へ２打席連続となる勝ち越しソロを運んだ。さらに、続く吉田