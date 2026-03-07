◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節千葉２―１柏（７日・フクアリ）１７年ぶりにＪ１昇格の千葉がホームでの“千葉ダービー”で柏に２―１で競り勝ち、初白星を挙げた。Ｊ１公式戦では、２００９年１１月２２日のＦＣ東京戦以来、最長ブランクとなる５９４９日ぶりの勝利となった。フクアリが歓喜に沸いた。０９年の降格以降、１６年間に及んだＪ２生活を昨季で卒業して、待望のＪ１復帰後初白星。宿敵・柏との千葉ダービ