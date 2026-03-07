なでしこジャパンは３月７日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節で、インドと対戦した。４日に行なわれた初戦の台湾戦は２−０で快勝。連勝を目ざす日本女子代表は、この試合に勝利すればグループCで２位以内が確定し、決勝トーナメント進出が決まる。立ち上がりからボールを握ると、幸先よく先制。４分、右サイドで受けた山本柚月が仕掛け、カットインから相手をまた抜きでかわす。