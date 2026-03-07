■「1230駅全踏破！日本全国 道の駅伝！」今、道の駅は日本全国に1230駅(※)！そこにはその土地のアツいモノやアツい人が集まっているに違いない！そこで！所さん考案の『道の駅スゴロク』を駅伝で繋いで、全国1230駅を全踏破するという壮大な企画が始動！(※国土交通省 令和7年6月13日発表時点)今回第6走者・石原良純が降り立ったのは青森県五所川原市にある『道の駅 十三湖高原』。十三湖といえば岩木川が流入する汽水湖で『黒い