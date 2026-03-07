弥彦神社から車で5分のところにある『59FU(ゴーキューエフユー)』。 弥彦山の麓にある日本家屋をリノベーションしたカフェです。窓に面した席からは2000坪の広大な庭が一望でき、弥彦の四季の風景が楽しめます。 1番人気メニューは「チョコバナナワッフル(1,250円/税込み)」。 ワッフルに生クリームとバニラアイスが乗り、そこにキャラメリゼして香ばしい香りになったバナナが添えられて