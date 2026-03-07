2026年2月20日、韓国のインターネット掲示板に「日本の飲食店でハサミをくださいと言うのは迷惑ですか？」と題する投稿があった。当時、福岡を旅行中だったという投稿者は、日本の飲食店で大きな食材を切って食べようと「食品用のハサミを貸してほしい」と頼んだものの、これまで2店で断られたと明かし、「日本ではハサミを使わないのか？ 貸してほしいと頼むのは迷惑客？」とつづった。韓国の飲食店では、焼肉のほか、冷麺、キム