◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー韓国（2026年3月7日東京D）女優の戸田恵梨香（37）が7日に東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組日本−韓国戦の「Netflix」（ネットフリックス）中継に登場。視聴者からは驚きの声が上がった。3回裏終了後、フィールドリポーターを務める糸井嘉男氏とともに一塁側のエキサイトシートに登場した戸田。3回に大谷翔平投手（ドジャース）、鈴木