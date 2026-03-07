特定住所移転者と13市町村の人口推移2011年に東日本大震災に伴う事故が起きた東京電力福島第1原発の周辺13市町村で、避難先などに住民票を移した後も元の自治体と関係を維持できる「特定住所移転者」登録数が年々増え、昨年4月時点で1万2656人に上ることが7日、福島県への情報公開請求で分かった。離れても古里との絆を保ちたいと望む人が多いとみられる。人口減が進む中、自治体側は広報誌などの地域の情報を送り「将来的な帰還