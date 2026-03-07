ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックを視察したスポーツ庁の河合長官＝7日、コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】スポーツ庁の河合純一長官が7日、競技が本格的に始まったミラノ・コルティナ冬季パラリンピックを視察した。昨年10月に元パラ選手として初めてスポーツ行政のトップに就いてから最初のパラリンピック。コルティナダンペッツォのスノーボードを観戦し「限られた時間なので、精いっぱい応