■『RIZIN.52』（7日／有明アリーナ）第12試合女子スーパーアトム級【試合後インタビュー動画】秋元強真「UFCは考えてない。僕と戦いたいなら日本に来て」◯秋元強真 ― Xパッチー・ミックス2ラウンドTKO（3 ― 0）2026年の開幕戦となる大会のメインイベント（第12試合）で、元ベラトール王者のパッチー・ミックスに2ラウンドでTKO勝利した秋元強真が、「最高でした」と率直な喜びを語るとともに、今後の格闘技界を背負う覚悟