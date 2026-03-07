大谷が同点弾…ベンチで菊池がハグ■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）感謝のハグだった。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が7日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、韓国戦で2試合連発となる本塁打を放った。3回の第2打席で右翼席に豪快同点弾。直後、ベンチで大谷に駆け寄った人物がいた。1点を追う3回の第2打席、1死で打席に入った大谷は3球目の変化球を完璧に捉