第2打席で飛距離124メートルの特大アーチ■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場した。5回の第3打席は中前打で出塁。技ありの一打に東京ドームは大歓声に包まれた。同点で迎えた5回1死で迎えた第3打席、大谷は追い込まれながらも6球目の146キロ直球を巧みなバットコントロール