「1番・指名打者」で先発出場…3回に同点弾■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で2試合連発となる同点弾を放った。千両役者の活躍だった。1点ビハインドで迎えた3回。1死走者なし、カウント1-1からコ・ヨンピョが投じた3球目のカーブを振り抜いた。