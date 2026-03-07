1次ラウンド・プールC野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平（ドジャース）が2戦連発となるソロ本塁打を叩き込むと、ドジャースで同僚の韓国キム・ヘソン内野手も2ランを放った。大谷は2戦連続のトップバッター。前日の台湾戦では2回に先制の満塁弾を放っており、韓国戦3回の豪快弾で2試合連続本塁打になっ