WBC1次ラウンド韓国戦野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平（ドジャース）が1点を追う3回に2戦連発となる同点弾を放った。これを口火に鈴木誠也外野手（カブス）が2打席連続となる勝ち越しソロ、吉田正尚外野手（レッドソックス）にも本塁打が生まれ、一気に逆転した。この裏に勝利の女神がいた。大谷の衝