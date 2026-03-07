現代では当たり前のように身近に存在するウェブサイトですが、基盤技術であるWorld Wide Webがティム・バーナーズ＝リーによって発明されたのが1989年であることからもうかがえるようにそれ程古くから存在するわけではないため、最初に作成されたウェブサイトを見つけることは比較的容易です。では世界初のウェブサイトは一体いつ作成されたのでしょうか？http://info.cern.chhttps://info.cern.ch/「世界初のウェブサイト」はティ