◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）１点を追う日本は３回に１番・大谷翔平（ドジャース）、３番・鈴木誠也（カブス）、４番・吉田正尚（レッドソックス）の３本塁打で一時逆転に成功した。１イニング３本塁打は１９９９年のプロ参加以降の３大大会（ＷＢＣ、五輪、プレミア１２）では、２０１５年のプレミア１２（１１月２１日）のメキシコ戦の２回に山田哲人（ヤクルト）、中田翔（日本ハム）、松田