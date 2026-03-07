◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が７日、ＷＢＣ１次ラウンド２戦目となる韓国戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５―５で迎えた５回１死の第３打席は左腕ソン・ジュヨンから中前打を放ち、２試合連続のマルチ安打とした。この時点で今大会の成績が６打数５安打で打率８割３分３厘となった。韓国先発は右横手投げのコ・ヨンピョ。３点を先制された直後