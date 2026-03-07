解散を命じられた世界平和統一家庭連合＝旧統一教会の問題に取り組む弁護士グループが集会を開き、教団の清算手続きで「全ての被害者を救済すべき」と訴えました。山口広弁護士「説得力のある本当に素晴らしい（解散）命令でした。被害者の被害をきちんと回復してもらう。これは相当数年間かかると思いますけど、これについてもきっちりと私どもとしてはやっていかなければならない」7日午後、東京都内で集会を開いた全国霊感商法