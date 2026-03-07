チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、timeleszの原嘉孝、篠塚大輝が出演する8日放送のTBS系『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』（後2：30）では、「身近な物に関する限界はどこなのか？」を実際に体を張って大検証するクイズに挑戦する。【番組カット】「セーターの静電気で点灯する蛍光灯の限界」を実験する原嘉孝同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を