「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−韓国代表」（７日、東京ドーム）侍ジャパンが四回でチャレンジ権を喪失する異常事態となった。四回、２死一塁から源田がスタートを切った。しかし判定はアウト。だが源田がベンチにチャレンジを要求。スタッフの連絡を受けて井端監督がチャレンジを行使したが、判定は覆らず。１次ラウンドで１回しかないチャレンジの権利を失う形となってしまった。