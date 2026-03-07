3月6日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』にて、Snow Man・佐久間大介が、グループとしての今後の目標を語った。【関連】Snow Man佐久間大介、ライブ中にファンと“心が通じる”コミュニケーションとは？「遠いけど話せてる」番組内で、グループの今後の目標や展望を聞かれた佐久間は、「やっぱり、もっと国民的アイドルとしてちゃんとなりたいなって」「先輩が偉大すぎて。やっぱり、先輩たちを見ると俺ら全然だなっていうのをよく自