侍ジャパンは一発攻勢で逆転に成功した(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は3月7日、第6回WBC1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）を戦い、2−3と1点を追いかける3回に大谷翔平が2戦連発となる同点ソロ、さらに鈴木誠也の2打席連発のソロで4−3と勝ち越しに成功した。【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック初回に先発の菊池雄星が3点を奪われる展開で3点ビハインド