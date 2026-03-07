◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）「３番・中堅」で先発した鈴木誠也（カブス）が１回の右越え２ランに次ぎ、３回には２打席連続となる左越えソロを放った。ＷＢＣで日本代表の２打席連続本塁打は１３年のオランダ戦（３月１２日）の阿部慎之助（巨）以来２人目となった。１９９９年のプロ参加以降の３大大会（ＷＢＣ、五輪、プレミア１２）での２打席連続本塁打は、１３年ＷＢＣの阿部以外に１５年