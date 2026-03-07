◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節千葉２―１柏（７日・フクアリ）現役時代は「坂本隊長」の愛称で親しまれ、引退後は育成年代、トップチームコーチとして千葉に携わってきた坂本将貴ヘッドコーチ（４８）がスポーツ報知の取材に応じ、この日Ｊ１で５９４９日ぶりの勝利を挙げた舞台裏、Ｊ１に復帰するまでの苦難の道のりを振り返った。（取材・構成＝綾部健真）Ｊ１時代の２００９年１１月８日、千葉は川崎に２―３で