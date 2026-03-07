野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は７日、東京ドームでの１次ラウンドＣ組で韓国と対戦。初回に３点を先制された日本はその裏に鈴木誠也（カブス）の２ランで反撃を開始すると、１点を追う三回に大谷翔平（ドジャース）、鈴木、吉田正尚（レッドソックス）の３本の本塁打であっという間に５−３と逆転した。三回裏、まずは２試合連続の大谷だ。一死走者なしで第２打席を迎えると