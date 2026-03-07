◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-韓国(7日、東京ドーム)侍ジャパンをけん引する打者が圧巻の打撃を披露。ドジャースの大谷翔平選手、カブスの鈴木誠也選手、レッドソックスの吉田正尚選手がそれぞれ打った瞬間確信の豪快な本塁打3発を東京ドームのスタンドに打ち込みました。その圧巻の攻撃は侍ジャパンの3回の攻撃で披露されました。2-3と韓国に1点ビハインドの状況で、1死ランナーなしで大谷選手が第