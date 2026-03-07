3月7日、中山競馬場で行われた波乱含みの牝馬重賞、中山牝馬ステークス（G3・牝・ハンデ・芝1800m）は、武藤雅騎乗の6番人気、エセルフリーダ（牝5・美浦・武藤善則）が快勝。鞍上の武藤雅騎手は、父・武藤善則調教師が管理する同馬で嬉しい重賞初制覇を飾った。中山牝馬S、勝利ジョッキーコメント1着エセルフリーダ武藤雅騎手「とにかく嬉しいです。普段から大変お世話になっている厩舎で、こうして父の厩舎である武藤厩舎の