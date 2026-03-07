◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本-韓国(7日、東京ドーム)韓国代表のキム・ヘソン選手が4回に同点2ランホームランを放ちました。3-5で迎えた4回、2番手の伊藤大海投手に対して、インコース高めのストレートをとらえると、右中間スタンドに飛び込む2ランホームラン。5-5と試合を振り出しに戻しました。野球日本代表「侍ジャパン」は、初回に3点の先制点を許しますが、3回に大谷翔平選手、鈴木誠也選手、吉