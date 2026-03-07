◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本-韓国(7日、東京ドーム)野球日本代表「侍ジャパン」は1点を追う3回に3本の本塁打が飛び出しました。大谷翔平選手の同点ホームランの直後には、先発した菊池雄星投手と抱擁を交わしました。2-3で迎えた3回、1アウトから大谷選手がゴ・ヨンピョ投手からライトスタンドへ同点ホームランを記録。ベンチでは3回3失点だった先発の菊池投手が大谷選手のもとへ。2人はともに花巻