◇第80回東京スポニチ大会・予選リーグCブロックNTT東日本4―2日本新薬（2026年3月7日等々力）昨秋の日本選手権で4強入りしたNTT東日本が、日本新薬との接戦を制した。「7番・中堅」としてフル出場した井上大成外野手（26）が先制ソロを含む2安打3打点。左打席から快音を響かせ、勝利に貢献した。「風もあったと思いますが、左中間に入って少し自信になりました。この試合になるまでしっかり準備ができていたので、結果