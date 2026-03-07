アメリカのトランプ大統領は日本時間の7日夜、自身のSNSに「イランはきょう、甚大な打撃を受けるだろう！」と投稿し、大規模な攻撃を示唆しました。中東で戦火が拡大する中、イランのペゼシュキアン大統領は日本時間の7日夕方、ビデオメッセージを公開し、「近隣諸国から攻撃を受けない限り、イランから近隣諸国への攻撃を一時停止することを指導部が承認した」と明らかにしました。こうした状況を受けてトランプ大統領は日本時間