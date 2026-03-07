【北京＝遠藤信葉】中国政府は、ドローン操縦士や人工知能（ＡＩ）エンジニアといった新たな職業に従事する人材育成を強化する方針だ。延べ１０００万人に職業訓練を実施する。北京で開催中の全国人民代表大会（全人代＝国会）で公表された第１５次５か年計画では、科学技術の「自立自強」を加速させ、米国に依存しないサプライチェーン強化を目指す方針を打ち出しており、国際競争力の強化に向けて開発に携わる人材を増やす狙