「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−韓国代表」（７日、東京ドーム）侍ジャパンの鈴木誠也外野手が三回に勝ち越しの２打席連続アーチを放った。大谷＆鈴木のアベック弾で一気に試合をひっくり返し、吉田正尚外野手も２者連続弾で続いた。大谷のムーンショットで試合を振り出しに戻し、なおも２死走者無しで鈴木が打席に。左翼へ完璧な一発をたたき込み、打った瞬間の確信弾。ベンチでは