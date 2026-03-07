国家発展・改革委員会の鄭柵潔主任は6日に行われた第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の経済をテーマとした記者会見で、「今年の国内総生産（GDP）の増加は6兆元（1元は約22．9円）を超え、雇用の安定、民生への恩恵、リスクの予防に力強い支えを提供するだろう」と述べた。（提供/人民網日本語版・編集/KS）