定年を迎え、自由な時間はたっぷりあるはずなのに、口をついて出るのは「何かいいことないかな」というため息……。この言葉自体は決して悪いものではありませんが、実は「老後貧乏」へと引きずり込む、危険なサインとなることも。今回は、この言葉に潜んでいる、心やお金の面で余裕を失う理由と、そこから抜け出すためのヒントを整理してみましょう。「何かいいことないかな」の言葉の裏にある受け身の状態「何かいいことないかな