第1打席は四球、第2打席が豪快同点弾■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で2試合連発となる同点弾を放った。痛恨の一発を許したコ・ヨンピョ投手は直後に絶叫。マウンド上で失意の表情を浮かべた。さすがのスターだった。1点ビハインドで迎えた3回。