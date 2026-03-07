静岡県民からの募金で、静岡県内の福祉団体などの活動を支援する「愛の都市訪問」の寄贈式が静岡市で開かれました。 【写真を見る】募金で福祉団体のサポートを…「愛の都市訪問」で送迎用車両などを5団体に寄贈＝静岡市 静岡新聞・静岡放送文化福祉事業団とSBS静岡新聞が主催する「愛の都市訪問」は静岡県民から寄せられた募金で毎年、静岡県内の社会福祉団体やNPOなどの活動を支援しています。 2026年で63回目を迎えた