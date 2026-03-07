13年ぶりの静岡県内公演となる「木下大サーカス」の磐田公演が7日開幕し、オープニングセレモニーが開かれました。 【写真を見る】世界3大サーカス「木下大サーカス」13年ぶり静岡県に！華麗な技にどよめきと歓声も＝静岡・磐田市 オープニングセレモニーでは、地元の幼稚園児がショーに出演するアーティストに花束を送り、関係者がテープカットをして開幕を祝いま