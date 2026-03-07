大井川鉄道では「きかんしゃパーシー号」の営業運転が始まり、多くのファンが駆け付けました。 【写真を見る】いよいよ出発！大井川鉄道で「きかんしゃパーシー号」が営業運転を開始＝静岡・島田市 7日から大井川鉄道で運行が始まったのは、大人気キャラクター「きかんしゃパーシー号」です。 黒いSLを改装し、アジアで初めて「走るパーシー号」としてデビューし