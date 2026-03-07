ネパール下院総選挙で、ラッパーのシャハ前カトマンズ市長の勝利を喜ぶ人たち＝7日、ダマク（ロイター＝共同）【カトマンズ共同】ネパールで5日投票された下院（定数275）総選挙で、地元メディアは7日、新興の国民独立党（RSP）の首相候補でラッパーのシャハ前カトマンズ市長（35）が、昨年の政変で辞任したオリ前首相（74）を東部の小選挙区で破り、当選したと報じた。開票はまだ続いているが、RSPは全165小選挙区の約7割で優勢