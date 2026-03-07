海水温の上昇による不作や、魚の食害などで、ノリの生産量が落ち込んでいる。販売価格も高騰しており、関係者は対応に頭を抱えている。（貝塚麟太郎）「仕入れコストは最近４、５年で２倍になった。こんな値上がりは過去にない」。ギフト用の国産ノリを販売する山本山（東京）の担当者はため息をつく。同社は今月から焼きノリを中心に約２割の値上げを実施した。「商品の品質を下げるわけにもいかず、工夫のしようがない」と