台湾南部、嘉義県で完成した「青森ねぶた」。手前はねぶた師の林広海さん（右）と諏訪慎さん＝7日、嘉義県（共同）【嘉義共同】台湾南部の嘉義県で7日夜、ランタンフェスティバルのパレードが開かれ「青森ねぶた」が参加した。青森の「ねぶた師」2人が1月下旬から現地で制作を続け、台湾で信仰される女神「媽祖」とその守護神を表現した。ねぶた師の林広海さん（57）と諏訪慎さん（47）が共同で制作した。林さんは「いい出来に