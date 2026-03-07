巨人の井上温大投手が７日、半年ぶりの実戦となる８日・楽天戦のマウンドに向けて「（今季）初めての試合ですけど、ゼロで抑えたいです」と力強く語った。井上は昨季終盤に発症した左肘痛の影響で、春季キャンプは宮崎・都城の３軍・故障班からのスタート。３軍で２度のライブＢＰでの登板を経て、先月２５日に２軍に合流していた。２日にはライブＢＰで打者１０人に対し無安打７奪三振の快投を見せていた。すでに直球のスピ