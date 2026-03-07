高知市の中心商店街を宴会場に見立てたイベント、土佐の「おきゃく」が3月7日から始まりました。高知市の東洋電化中央公園や商店街などを会場に、土佐の「おきゃく」2026が開幕しました。メイン会場には26の飲食販売ブースが出店し、訪れた人はお酒を片手にほろ酔い気分で春の「おきゃく」を楽しんでいました。また、会場には、デハラユキノリさんがデザインした祭りの公式キャラクター「べろべろの神様」も登場しイベ