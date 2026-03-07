第3ラウンド、通算8アンダーで4位に浮上した竹田麗央＝ブルーベイGC（ゲッティ＝共同）米女子ゴルフのブルーベイLPGAは7日、中国・海南島のブルーベイGC（パー72）で第3ラウンドが行われ、昨年覇者の竹田麗央が1イーグル、4バーディー、1ボギーの67とスコアを伸ばし、通算8アンダーの208で首位と4打差の4位に浮上した。71で回った原英莉花と76だった古江彩佳がともに通算3アンダーの16位。渋野日向子は25位、笹生優花は42位、